Fenerbahçe'de plan değişti; Dirar sol beke geçiyor

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Nabil Dirar yine savunmanın soluna geçmeye hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, son 4 lig maçında görev almıştı.



Ancak milli futbolcu Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu nedenle Nabil Dirar yine savunmanın soluna geçmeye hazırlanıyor.

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 24 maçın 18’inde sol bek olarak görev yapmıştı. Bu bölgede zaman zaman Deniz Türüç denense de özellikle savunmada fazlasıyla aksadı.