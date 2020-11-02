Fenerbahçe'de Perotti kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor maçı için kampa alındı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antremanlar taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi olduğu biliniyor.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı bu akşam 20.00'de oynanacak.