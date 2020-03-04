Fenerbahçe'de öncelik Türk ekolü

Fenerbahçe'nin içinden geçtiği sıkıntılı dönemde takımın başına geçmesi teklif götürülen kaptan Emre Belözoğlu henüz kararını vermese de, 39 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Yönetim, bu görevin altından başarıyla kalkacağı konusunda Emre Belözoğlu’na olan güvenini ortaya koydu.



Fanatik'in haberine göre; oluşturulacak teknik ekipte Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı gibi camianın içinden gelen diğer isimlerin de yer alabileceği kaydedildi. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken, Emre henüz kararını vermiş değil.

Emre olmazsa Lucescu

Eğer bu oluşum hayata geçerse, ikinci aşamada Mircea Lucescu’ya da bir rol verilmesi gündeme gelecek.



Ancak Rumen futbol adamının kulübede olmaktan ziyade danışman ya da futbol direktörü gibi bir görev alması muhtemel. Anlaşma sağlanması halinde Luce’nin özellikle oyuncu keşfi konusunda rol üstlenmesi bekleniyor.