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Spor

Fenerbahçe'de Nabil Dirar dönüyor

30 haziranda kiralık sözleşmesi sona erecek Faslı oyuncu, Belçika basınına yeni sezonda Fenerbahçe'de olacağını açıkladı

11 Nisan 2021 15:21

Fenerbahçe'nin, Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar sezon sonu sarı-Lacivertli takıma dönüyor.

30 haziranda kiralık sözleşmesi sona erecek Faslı oyuncu, Belçika basınına yeni sezonda Fenerbahçe'de olacağını açıkladı.

Basına konuşan Dirar, "Geldiğimden beri sadece Dinamo Kiev maçlarında ilk 11'de başladım. Dürüst olmam gerekirse Mata çok iyi iş çıkarıyor. Teknik direktörün iyi oynayanı ilk 11'de ısrar etmesi normal. 1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmem var, dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şuan emin değilim" dedi.

Devre arasında eski kulübü Brugge'e kiralanan tecrübeli sağ açık 5 karşılaşmada forma giydi.

Sezonun ilk yarısını Sarı-Lacivertli takımda geçiren 35 yaşındaki oyuncu hiçbir maçta forma giymedi.

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