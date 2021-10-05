Fenerbahçe'de Mesut Özil'le özel görüşme

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oyuna girmeyince yeleğini Vitor Pereira’nın önüne fırlattığı belirtilmişti. Ali Koç’un Mesut Özil ile bu konuda özel bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe liderliği keyfini sürse de Mesut Özil’in Kasımpaşa maçındaki tepkisi, taraftarı fazlasıyla endişelendirdi. Başkan Ali Koç maçtan sonra yaptığı açıklamada, Mesut’un Olympiakos karşısında hastalığı nedeniyle oynamadığının altını çizdi ancak son hareketine değinmedi. Yaşanan olaydan başta Koç olmak üzere yönetimin de son derece rahatsız olduğu kaydedildi.

Başkan Koç’un bu nedenle Mesut Özil ile özel bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca daha sonra Pereira’nın da katılacağı üçlü bir toplantının daha yapılması da olası.

Paylaşım yapmadı

Mesut Özil, ligde oynanan her maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyordu. Hatta hastalığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı Olympiakos mücadelesinin oynandığı perşembe günü de sarı ve lacivert renkli iki kalple birlikte maç günü paylaşımı yapmıştı. Yıldız futbolcu, kazanılan Kasımpaşa karşılaşması sonrasında ise sessiz kaldı.