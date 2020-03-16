Fenerbahçe'de Löw sesleri

Süper Lig'in ikinci devresinde son 7 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasıyla teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Joachim Löw için girişimde bulunulduğu ileri sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre; daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klinsmann için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klinsmann ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.

Sarı-lacivertliler son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulundu.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dünya Kupası şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.