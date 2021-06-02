Fenerbahçe'de ilk hedef Sergio Conceiçao

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesindeki ilk ismin Porto'nun hocası Sergio Conceiçao olduğu belirtildi.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertliler, Porto'nun hocası Sergio Conceiçao ile ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Porto'yla 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Conceiçao, sarı-lacivertli kulübün gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce ülkesinde Braga, Fransa'da Nantes takımlarında da görev yapan Conceiçao, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımını çeyrek finale kadar taşıdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörün Portekiz ya da Alman ekolünden olacağını belirterek, yeni sezon takımın başında Emre Belözoğlu olmayacağını ifade etmişti.