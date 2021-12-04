Fenerbahçe'de ilk hedef Bilic

Fenerbahçe yönetimi, Slaven Bilic ile Beijing Guoan Başkanı Zhou Jinhui arasında yapılacak görüşmeyi bekliyor. Buradan çıkacak sonuç, sarı-lacivertlilerin teknik direktör konusundaki rotasını belirleyecek.

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör değişimine hazırlanıyor. Yönetim, yeni hocayı belirlemek için yoğun çalışma içerisinde. İlk aday olan Slaven Bilic için Fenerbahçe’nin gözü kulağı Çin’de.



Fanatik'in haberine göre; Beijing Guoan’ı çalıştıran Slaven Bilic, kulüp başkanı Zhou Jinhui’den yeni yılda sözleşmesinin feshedileceği sözünü almıştı. Sarı-lacivertliler, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla temasa geçerek daha erken ayrılıp ayrılamayacağını sordu.

Bilic’in de bu konuyu görüşmek için Jinhui’den randevu istediği kaydedilmişti. Yönetim, bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Eğer Hırvat teknik adam, sözleşmesini feshedebilirse, Fenerbahçe Yönetimi Pereira ve ekibiyle yolları ayırıp takımın başına Bilic’i getirecek.

Bilic olmazsa Farioli

Çin’den olumsuz haber gelmesi halinde ise sarı-lacivertlilerin önünde iki seçenek var. İlki, ligin devre arasına kadar Vitor Pereira ile yola devam etmek. Diğer seçenek ise Karagümrük’ün teknik adamı Francesco Farioli.

Bilic’e erken sözleşme feshi için onay çıkmaması halinde Farioli ile ilk görüşmenin yapılması bekleniyor.