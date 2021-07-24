Fenerbahçe'de Ekuban sürprizi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Caleb Ekuban'a transfer teklifleri yağıyor. Gana basınına göre; Caleb Ekuban’a, Genoa, Sampdoria ve St. Etienne’in ardından Fenerbahçe de talip oldu. Ekuban’ın yönetimle bonservis pazarlığı yaptığı ileri sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; Trabzonspor’da, sezon hazırlıklarına zamanında gelmemesiyle dikkat çeken Caleb Ekuban ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Gana basınında yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcuya Genoa, Sampdoria ve St. Etienne’in ardından Fenerbahçe de talip oldu.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban’ın en kısa sürede takımdan ayrılmayı kararlaştırdığı ve Trabzonspor Yönetimi ile bonservis pazarlığına oturduğu kaydedildi.

Öte yandan Portekiz Ligi’nin son şampiyonu Sporting’in, Trabzonsporlu Flavio Mederios’a talip olduğu iddia edildi. Portekiz basını, Sporting’in 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Flavio için 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.