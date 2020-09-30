T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de Edin Visca operasyonu

30 Eylül 2020 08:25

Garry Rodrigues'i kulübü Al Ittihad'ın geri çağırması sonrası Edin Visca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, transferi bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaptığı, "Hedefi kalmayan futbolcularla konuşacağız" açıklaması gözleri Edin Visca'ya yöneltmişti.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda istekli olan ve bu konuda Başakşehir yönetiminden anlayış bekleyen Bosnalı hücum oyuncusu için sarı-lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'ten açılacak bütçeyi de Visca için kullanmayı planlıyor. Yönetim, her sezon kadrosuna katmaya çalıştığı Süper Lig'in skor makinesini bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

ETİKETLER

Fenerbahçeedin viscabaşakşehirgarry rodriguestransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24