Fenerbahçe'de Edin Visca operasyonu

Garry Rodrigues'i kulübü Al Ittihad'ın geri çağırması sonrası Edin Visca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, transferi bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaptığı, "Hedefi kalmayan futbolcularla konuşacağız" açıklaması gözleri Edin Visca'ya yöneltmişti.



Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda istekli olan ve bu konuda Başakşehir yönetiminden anlayış bekleyen Bosnalı hücum oyuncusu için sarı-lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'ten açılacak bütçeyi de Visca için kullanmayı planlıyor. Yönetim, her sezon kadrosuna katmaya çalıştığı Süper Lig'in skor makinesini bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.