Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 4 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, bu karşılaşmada 4 önemli futbolcusundan yararlanamayacak

TRT Spor'un haberine göre; 21 Ocak'taki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Marcel Tisserand, son antrenmanın ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Daha sonra özel olarak çalışmalarını sürdüren Tisserand'ın Karagümrük maçında oynaması beklenmiyor.

Dimitris Pelkas'ın da tedavisi tamamlandı.

Bir süre daha bireysel koşu çalışmalarına devam edecek Yunan futbolcu da Fatih Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Tedavileri devam eden İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo da hafta sonunda görev yapamayacak.

Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor maçına kadar tam kadro olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı.