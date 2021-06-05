Fenerbahçe, David Luiz'in peşinde

Sol bek için Marcelo’nun peşine düşen Fenerbahçe, stoperi de bir başka Sambacı, David Luiz ile güçlendirmek istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde, 34 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe ile Flamengo arasında büyük bir yarış olduğu belirtildi.

Premier Lig ekibi Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Brezilyalı stoper David Luiz ile yollarını ayıracağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında Chelsea'den transfer edilen 34 yaşındaki oyuncuya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre David Luiz’in olası iki adresi var: Fenerbahçe ve Flamengo. Brezilya ekibinin, tecrübeli defans oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçtiği belirtildi. 34 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin son bölümünü ülkesinde geçirmeye sıcak bakabileceği kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin de David Luiz için iyi bir tercih olacağına vurgu yapılan haberde, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Mesut Özil ile İstanbul’da yeniden bir araya gelebileceği yazıldı..

34 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin son bölümünü ülkesinde geçirmeye sıcak bakabileceği kaydedildi. David Luiz, ligde geçen sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal'da tüm kulvarlarda 30 maçta görev almış ve 2 gol atmıştı.