Fenerbahçe, Cocu'nun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi.

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçının ardından görevinden alınan Cocu'nun yerine yardımcı antrenör Erwin Koeman, takımın başında maçlara çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından şu an boşta bulunan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."