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Spor

Fenerbahçe çeyrek final biletini kaptı

Fenerbahçe- Kayserispor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi

21 Ocak 2020 22:27

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın golleri ilk yarıda geldi.

23. dakikada Ferdi Kadıoğlu takımını 1-0 öne geçirdi

45+1’de Mevlüt Erdinç Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti: 2-0.

Lisansı çıkarılan Mehmet Ekici sezonun ilk maçına çıktı

Maçın 85. dakikasında Mehmet Ekici bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan orta saha oyuncusu, Garry Rodrigues’in yerine oyuna girdi. Dirar ise yerini Isla’ya bırakmadan önce Mehmet Ekici’nin koluna kaptanlık bandını taktı.

 

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