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Spor

Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely ve Nando De Colo açıklaması

Her iki basketbolcunun tedavi programının İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi

24 Aralık 2021 13:42

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi LDLC Asvel ile yaptığı maçta sakatlanan Nando De Colo'nun elinde kırık, Jan Vesely'nin ise ayağında bağ yaralanması tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan oyuncuların ilk kontrollerinin Fransa'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur." denildi.

Her iki basketbolcunun tedavi programının İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.

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