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Spor

Fenerbahçe Beko - Zalgiris: 78-61

İSTANBUL (DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Robert Lottermoser, Benjamin Jimenez, Mario Majkic FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Green 4, Datome, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 14, Sloukas 14, Guduric 5, Vesely 13, Lauvergne 8, K

11 Ocak 2019 01:54

İSTANBUL (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Benjamin Jimenez, Mario Majkic
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Green 4, Datome, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 14, Sloukas 14, Guduric 5, Vesely 13, Lauvergne 8, Kalinic 6, Sinan Güler
ZALGIRIS: Wolters 8, Walkup, Milaknis 6, White 5, Davies 12, Walton, Thompson 2, Jankunas 9, Birutis 7, Grigonis 6, Ulanovas 4, Jokubaitis 2
1\'İNCİ PERİYOT: 19-11
İLK YARI: 43-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-44

THY Avrupa Ligi\'nin 18\'inci haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris\'i 78-61 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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