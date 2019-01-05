Fenerbahçe Beko - Baskonia: 96-87

İSTANBUL (DHA)
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis Vilius
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 6, Green 2, Datome 13, Melli 19, Vesely 15, Kalinic 5, Sloukas 13, Guduric 14, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 3
BASKONIA: Huertas 6, Janning 10, Shields 22, Voigtmann 7, Poirier 15, Vildoza 11, Gonzalez, Diop 5, Hilliard 11
1\'İNCİ PERİYOT: 27-25
İLK YARI: 48-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 75-65
5 FAUL: 39.23 Melli (Fenerbahçe Beko) - 39.14 Poirier (Baskonia)
THY Avrupa Ligi 16\'ncı hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında İspanya\'nın Baskonia takımını 96-87 yenerek liderliğini sürdürdü.