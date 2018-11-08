Fenerbahçe Avrupa'da mutlu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 71. dakikada Mathieu Valbuena, 74. dakikada Michael Frey kaydetti. Anderlecht'te Bakkali, 79. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçeli oyuncular maç sonrası Koray Şener yazılı formalarla tribünü selamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti. Anderlecht ise 1 puanda kaldı.