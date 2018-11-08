T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Avrupa'da mutlu

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmasında Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti

08 Kasım 2018 19:58

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 71. dakikada Mathieu Valbuena, 74. dakikada Michael Frey kaydetti. Anderlecht'te Bakkali, 79. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçeli oyuncular maç sonrası Koray Şener yazılı formalarla tribünü selamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti. Anderlecht ise 1 puanda kaldı.

ETİKETLER

FenerbahçeAnderlechtMehmet EkiciSoldadoMehmet TopalÜlker StadıMichael FreyMathieu ValbuenaBein Sportshangi kanaldasaat kaçta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24