Fenerbahçe avantaj peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında bu akşam deplasmanda Bate Borisov ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma STAR'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında bu akşam deplasmanda Belarus'un BATE Borisov ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Bate Borisov arasındaki mücadele, Belarus'un Grodno kentinde oynanacak.

BATE'nin maçlarını oynadığı Minsk'teki Dinamo Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Fenerbahçe mücadelesi Grodno'daki Neman Stadı'nda yapılacak.

20.00'de başlayacak karşılaşma STAR'dan canlı yayınlanacak.

Maçı İrlandalı hakem Alan Kelly yönetecek. Maç saatinde, tahmini hava sıcaklığının -1 derece olması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i



Volkan, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Reto Ziegler, Raul Meireles, Cristian Baroni, Mehmet Topal, Dirk Kuyt, Pierro Webo, Moussa Sow

Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuyla başlayan ve play-off turunda Rusya'nın Spartak Moskova takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldığı C grubunda 13 puan toplayarak 2. tura yükseldi.

Sezon başında deplasmanda aldığı neticelerden dolayı eleştirilen Fenerbahçe, yeni yılla birlikte dış sahada başarılı sonuçlar almaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ve Mersin İdman Yurdu'nu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1461 Trabzon ile Bursaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Sivasspor'la da berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, yeni yılda deplasmanda aldığı başarılı sonuçları Belarus'ta da devam ettirerek ikinci maç için avantaj yakalamak istiyor.

Belarus temsilcisi ise Fransa'nın Lille, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Valencia ekibinin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nu 3. sırada bitirerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Grubunda ilk iki maçında Lille ve Bayern Münih'i mağlup eden BATE Borisov, daha sonra oynadığı 4 maçını da kaybetti.

Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Ulusal Kupası'nı kazanan ve henüz Türkiye'ye dönmeyen Yobo ise, BATE Borisov maçında forma giymeyecek.

Maçın rövanşı 21 Şubat Perşembe günü İstanbul'da, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak ve 3. tura yükselecek ekip belli olacak.



İlk kez karşılaşacaklar



UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takımın yer aldığı 2. turun ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Belarus temsilcisi BATE Borisov, Avrupa kupalarında ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turundan başlayıp, 3. eleme ve ardından da play-off turlarını geçerek gruplara kalma başarısını gösteren Belarus ekibi, F Grubu'nu 6 puanla 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansını yakaladı ve Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesine rağmen, play-off engeline takılan sarı-lacivertli ekip ise sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken, başarılı bir performans ortaya koyarak (C) Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı ve son 32 takım arasında ''Devler Ligi''nden gelen BATE Borisov ile eşleşti.



İkisinin de 5'er galibiyeti var



İki ekibin de bu sezon Avrupa kupaları mücadelesinde 5'er galibiyeti bulunuyor.

Belarus temsilcisi eleme turlarında ve grup aşamasında Şampiyonlar Ligi kulvarında 12 maçta 5 kez kazandı, 3 kez berabere kaldı, 4 maçta da yenildi.

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında toplam 10 maçın 5'ini kazandı, 3 kez berabere kaldı, 2 maçta da rakiplerine yenildi.



Lille ve Bayern Münih'i yendi



UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini 3'er galibiyet ve beraberlik alarak yenilgisiz geçen Belarus temsilcisi, ilk iki maçta üst üste galibiyetler aldığı grup aşamasında son 4 maçını ise yitirdi.

F Grubu'nda ilk maçta deplasmanda Fransa temsilcisi Lille'i 3-1 yenen BATE Borisov, ikinci maçında ise sahasında konuk ettiği Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih'i aynı skorla mağlup etmesini bildi. Belarus ekibi bu iki maçın ardından Valencia'ya iki maçta da yenilip (3-0, 4-2), Lille (2-0) ve Bayern Münih'e (4-1) karşı rövanşları da yitirdi.



Fenerbahçe'nin avantajı deplasman prformansı



Fenerbahçe, zorlu deplasmana, son dönemde Avrupa kupalarında rakip sahalardaki etkili performansının avantajıyla çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımına 2-1 yenildikten sonra, sırasıyla deplasmanlarda Borussia Mönchengladbach (4-2), AEL Limassol (1-0) ve Olympique Marsilya'yı (1-0) yenen sarı-lacivertliler, son 3 deplasmanından da 3 puan çıkarmasını bildi.



Avrupa'da 179. randevu



UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takımın yer aldığı turda bu akşam deplasmanda Belarus'un BATE Borisov takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 179. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne dek 178 maç yapan sarı-lacivertliler, 62 galibiyet aldı, 33 kez berabere kaldı, 83 maçta da yenildi.

Avrupa arenasında rakip fileleri toplam 225 kez havalandıran ''Sarı Kanaryalar'', kalesinde ise 282 gol gördü.



Son 7 maçta 1 kez yenildi



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yaptığı son 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçta Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı karşısındaki mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan sarı-lacivertli ekip, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.