Maç sonucu | Fenerbahçe 2-1 Altay

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Rayan'ın golüyle yenik duruma düştü. Oyunda kontrolü sağlayan ancak pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya değişikliklerle daha etkili başlayan Fenerbahçe, 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla öne geçti.

Bu sonuçla ligde 2 maç aranın ardından galip gelen sarı-lacivertliler, 22 maç sonunda puanını 36'ya yükseltti.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligdeki 7. golünü kaydetti.

Ligde geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ağlarını da havalandıran tecrübeli oyuncu, Altay karşısında da gol bulmayı başardı.

Serdar, bu golüyle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, ligde 2. golünü attı.

İrfan Can, müsabakanın 37. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Milli futbolcu, son olarak 30 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada gol atmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin oynadığı 11 maçın 9'unda forma şansı bulan İrfan Can, gol atmayı başaramamıştı.

Milli futbolcunun, 11 maç sonra attığı gol bu sezon ligdeki 2. golü oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, cezalı duruma düştü.

Altay müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan 23 yaşındaki savunmacı, 23. dakikada sarı kart gördü.

Szalai, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

Özellikle müsabakanın ilk yarısında Göçek'in kararlarını beğenmeyen taraftarlar, hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

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Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 46 Nazım Sangare), Crespo (Dk. 89 Meyer), Sosa (Dk. 77 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mesut Özil), Pelkas (Dk. 46 Valencia), Serdar Dursun

Maçtan önemli anlar

14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.