Fenerbahçe 5 golle turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turda deplasmanda Giresunspor'u 5-2 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan sarı lacivertliler, böylece adını son 16'ya yazdırdı.

Cezası sonra eren ve maça ilk 11'de başlayan Roberto Soldado, 7. dakikada golle buluştu. Şık bir vuruşla ağları sarsan İspanyol yıldız, bu sezonki ilk golünü de Türkiye Kupası'nda atmış oldu. Giresunspor'da Said Id Azza'nın 14. dakikada golü devrenin skorunu belirlerken 49 ve 55. dakikalarda sahneye çıkan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi.

68. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Volkan Okumak, Giresunspor'u umutlandırsa da, 73'te Mehmet Topal ve 89'da Diego Reyesmaçın skorunu ilan etti: 5-2.