Fenerbahçe 1- BATE Borisov 0

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. Tur maçında 0-0'ın rövanşında BATE Borisov'u Kadıköy'de 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Sarı lacivertlillerin bir sonraki turdaki rakibi ise Viktoria Plzen oldu. Fenerbahçe, ilk kez Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı...

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadelenin 20. dakikasında BATE Borisov Baga'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, Fenerbahçe'nin golü ise 45+2'de Baroni'nin penaltısından geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda Napoli'yi ilk maçta 3-0 ikinci maçta 2-0 mağlup eden Viktoria Plzen ile eşleşti. Bu eşleşmede ilk maç 7 Mart 2013'te Çek Cumhuriyeti'inde oynanacak. Rövanş ise 14 Mart'ta İstanbul'da.

Taraftar için dev ekran kuruldu

Maçı tribünlerden izleyemeyen taraftarlar için stada yakın noktadaki eski Salı Pazarı alanına, dev ekran kuruldu. Otopark olarak kullanılan alana kurulan dev ekranın önünde toplanan taraftarlar, önce Fenerbahçe Ülker'in THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Barcelona Regal takımıyla yaptığı maçı ardından da Fenerbahçe-BATE Borisov mücadelesini takip etti. Taraftarlar için kurulan alanda çalınan müzik ve marşların sesleri, maç öncesi stattan duyuldu.

Tribünlere bayraklar serildi

Maçta taraftar olmadığı için boş kalan tribünlere, bayraklar serildi. Maraton üst bölüme, tribünü tamamen kapatan Türk Bayrağı konuldu. Bu tribüne asılan pankartta taraftarların futbolculara mesajı olarak, İngilizce ifadelerle “As if we were here” (Sanki biz buradayız) yazısı yer aldı. Diğer tribünlerde de sarı-lacivertli bayrakların yanı sıra, “Yenilsen de yensen de taraftarın seninle”, “Senin olduğun her yerdeyiz”, “Hayallerimizdeki gibi oynayın gerisini bize bırakın” şeklinde mesajların yer aldığı pankartlar bulundu.

Fenerbahçe'de Salih Uçan 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, orta alandaki eksikler nedeniyle genç futbolcu Salih Uçan'a 11 kişilik kadroda yer verdi. Kocaman, Meireles'in ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Emre Belözoğlu'nun UEFA listesinde bulunmadığı için görev alamaması nedeniyle genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Salih bu maçla birlikte ilk kez sarı-lacivertli formayla bir Avrupa kupası mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Orta alanda Cristian'ı Mehmet Topal ile daha geride tutan teknik direktör Kocaman, Salih Uçan'a forvet arkasında görev verdi.

Sarı-lacivertli teknik adam, orta alanda görev alabilecek oyunculardan Selçuk Şahin'i yedekler arasında tutarken, Mehmet Topuz, sakatlığı nedeniyle maçın 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Yobo sezonun ikinci yarısında ilk maçına çıktı

Nijerya Milli Takımı'nda yer alarak Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için sezonun ikinci yarısında uzun bir süre takımdan ayrı kalan Yobo, BATE Borisov mücadelesiyle birlikte takıma döndü. Bekir İrtegün'ün Belarus ekibiyle yapılan ilk maçta sarı kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından, teknik direktör Kocaman, bu futbolcunun yerine Yobo'yu 11'e dahil etti. Fenerbahçe'de cezalı olan Meireles ve Bekir İrtegün ile sakatlığı bulunan Mehmet Topuz'un yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Krasic de BATE Borisov maçının 18 kişilik kadrosunda bulunmadı.

BATE Borisov, Avrupa'da “Dalya” dedi

Fenerbahçe'nin rakibi BATE Borisov, bu mücadeleyle Avrupa kupalarında 100. maçına çıktı. Bugüne dek 99 maçta 38 galibiyet alan Belarus ekibi, 24 maçı berabere tamamladı, 37 maçta da yenildi. BATE Borisov'da ilk maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Artem Radkov, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemedi. Belarus temsilcisinin teknik direktörü Viktor Goncharenko, ilk maçın kadrosundan tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Radkov'un yerine Gayduchik 11'e dahil edildi.

Louis Van Gaal, maçı izledi

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Fenerbahçe-BATE Borisov maçını izledi. Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt'ın son durumunu izleyecek olan Van Gaal, iki kulüp yöneticileri ve delegasyonlarıyla birlikte maçı izleyenler arasında yer aldı.

'Sahaya havai fişek atıldı'

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken 54. dakikada stat dışından havai fişek atıldı. Stat dışından atılan havai fişeklerin ardından küçük paraşütlerle saha içerisine bir anda yanıcı maddeler inmeye başlayınca karşılaşmanın hakemi Gautier maçı durdurdu. Stat içinde duman oluşurken, yanıcı maddenin üzerine düştüğü büyük boyuttaki Türk Bayrağı’nın bir köşesi yanmaya başladı. Stat görevlileri bayrağın yandığı noktaya müdahale ederek küçük çaptaki alevi söndürdü. Maç bir dakikalık duraksamanın ardından tekrar devam etti.