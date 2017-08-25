Fenerbahçe: 1 - Vardar: 2

İSTANBUL,(DHA) -

STAT: Ülker

HAKEMLER: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal (Dk.75 Ahmethan), Ozan, Dirar, Valbuena, Alper (Dk.44 Aatif), Robin van Persie (Dk.59 Soldado)

VARDAR: Gacevski, Hambartsumyan, Novak, Velkoski (Dk.74 Gligorov), Brdarovski, Spirovski, Nikolov, Jigauri (Dk.84 Kojasevic) Blazevski (Dk.62 Musliu), Felipe, Barseghyan

GOLLER: Dk.61 Neustadter (Fenerbahçe) - Dk.68 Jigauri, Dk.90+2 Gligorov (Vardar)

SARI KARTLAR: Neustadter, Ozan (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Makedon ekibi Vardar\'a 2-1 yenildi. İlk maçta deplasmanda Vardar\'a 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, evindeki 2-1\'lik yenilgi sonrası Avrupa kupalarına veda etti.

Mücadelede Fenerbahçe\'nin gollerini 61\'inci dakikada Neustadter kaydederken, Vardar\'ın gollerini 68\'inci dakikada Jigauri ile 90+2\'nci dakikada Gligorov attı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe ile Vardar arasanda Küdıköy\'de oynanan maça gelen sarı-lacivertli taraftarlar rakip ekibin ikinci golünden sonra yönetimi istifaya davet etti.

Ozan Tufan\'ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayarak protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar, Valbuena\'yı ise uzun süre alkışlayarak tezahüratlarda bulundu.