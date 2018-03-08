Fenerbahçe - Sopron Basket: 72-78

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Mart Uuehendrik (Estonya), Erez Gurion (İsrail), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)

FENERBAHÇE: Powers 4, Plum 11, Dabovic 8, Vaughn 18, Verameyenka 9, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Kizer 6, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Sottana 7, Tilbe Şenyürek

SOPRON BASKET: Turner 17, Fegyverneky 6, Crvendakic 10, Jovanovic 2, Milovanovic 18, Coates 13, Dubei, Page 2, Salvadores 10

1\'İNCİ PERİYOT: 21-16

İLK YARI: 36-36

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-60

5 FAUL ALAN: 39.30 Dabovic (Fenerbahçe) - 31.20 Jovanovic (Sopron Basket)

Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Macaristan\'ın Sopron Basket takımına kendi sahasında 78-72 mağlup oldu ve seride durum 1-1\'e geldi.