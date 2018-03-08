T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe - Sopron Basket: 72-78

İSTANBUL, (DHA) SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Mart Uuehendrik (Estonya), Erez Gurion (İsrail), Ivan Milicevic (Bosna Hersek) FENERBAHÇE: Powers 4, Plum 11, Dabovic 8, Vaughn 18, Verameyenka 9, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Kizer 6, Bi

08 Mart 2018 01:50

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Mart Uuehendrik (Estonya), Erez Gurion (İsrail), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)
FENERBAHÇE: Powers 4, Plum 11, Dabovic 8, Vaughn 18, Verameyenka 9, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Kizer 6, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Sottana 7, Tilbe Şenyürek
SOPRON BASKET: Turner 17, Fegyverneky 6, Crvendakic 10, Jovanovic 2, Milovanovic 18, Coates 13, Dubei, Page 2, Salvadores 10
1\'İNCİ PERİYOT: 21-16
İLK YARI: 36-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-60
5 FAUL ALAN: 39.30 Dabovic (Fenerbahçe) - 31.20 Jovanovic (Sopron Basket)

Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Macaristan\'ın Sopron Basket takımına kendi sahasında 78-72 mağlup oldu ve seride durum 1-1\'e geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON Metro Enerji HAKEMLER Mart Uuehendrik Estonya Erez GurionIvan Milicevic Bosna Hersek FENERBAHÇE PowersPlumDabovicVaughnVerameyenkaPelin Derya Bilgiç Tuğçe CanıtezAyşe CoraKizerBirsel Vardarlı DemirmenSottanaTilbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24