Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka: 80-72

İSTANBUL (DHA)
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker
FENERBAHÇE: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı
PINAR KARŞIYAKA: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu 7, Gailius 3, İlkan Karaman 7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü 3, Chatman 2
1\'İNCİ PERİYOT: 18-28
İLK YARI: 37-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9\'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Pınar Karşıyaka\'yı 80-72 mağlup etti.