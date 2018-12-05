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Spor

Fenerbahçe - Pınar Karşıyaka: 80-72

İSTANBUL (DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker FENERBAHÇE: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı PINAR K

05 Aralık 2018 01:26

İSTANBUL (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker
FENERBAHÇE: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı
PINAR KARŞIYAKA: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu 7, Gailius 3, İlkan Karaman 7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü 3, Chatman 2
1\'İNCİ PERİYOT: 18-28
İLK YARI: 37-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9\'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Pınar Karşıyaka\'yı 80-72 mağlup etti.

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