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Spor

Fenerbahçe - Osmanlıspor: 2-0

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) STAT: Ülker HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtetl, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper (Dk

08 Nisan 2018 23:59

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ülker
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtetl, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper (Dk. 46 Valbuena), Soldado (Dk. 74 Fernandao), Giuliano (Dk. 90+2 Eljif)
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun (Dk. 89 Mehmet Güven), Musa (Dk. 64 Lembi), Regattin, Umar (Dk. 70 Cikalleshi), Serdar, Mehmet Batdal
GOLLER: Dk. 54 Skrtel, Dk. 60 Soldado (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dirar (Fenerbahçe) - Musa, Muhammed (Osmanlıspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor\'u 2-0 mağlup etti.

3\'üncü dakikada Alper ceza sahası içinde topu Şener\'e aktardı. Şener\'in vuruşunda top savunmaya çarparak sağ taraftan dışarı çıktı.
11\'inci dakikada Serdar Gürler\'in ortasında ön direkte buluşan Musa\'nın vuruşunda top kaleci Volkan\'dan sekti. Musa\'ya çarpan meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı. 
16\'ncı dakikada Josef de Souza\'nın uzaktan vuruşunda top kalenin solundan az farkla dışarı gitti. 
28\'inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Dirar\'ın vuruşunda top savunma engeline takılarak kalenin sağından dışarı gitti.
36\'ncı dakikada Şener\'in ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken top ceza yayı gerisindeki Souza\'nın önünde kaldı. Souza\'nın vuruşu savunma engeline takıldı.
45\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ceyhun\'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.
54\'üncü dakikada Valbuena\'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Skrtel\'in kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas\'ın kontrol ettiği topta hakem Halil Umut Meler yan hakemden bilgi alarak meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği kararını verdi ve sarı lacivertli ekip Osmanlıspor karşısında üstünlük sağladı: 1-0.
60\'ıncı dakikada Giuliano\'nun rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu iyi değerlendiren Soldado, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
66\'ncı dakikada Umar\'ın hatalı pası sonucu topla buluşan Soldado\'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çaparak oyun alanına geri döndü.
67\'nci dakikada Dirar\'ın sağ kanattan ortasında topla bululan Soldado\'nun vuruşunda top kalenin sağından dışarı gitti. 
80\'inci dakikada Ceyhun Gülselam\'ın ortasında iyi yükselen Cikalleshi\'nin kafa vuruşunda top soldan dışarı gitti.
83\'üncü dakikada Dirar\'ın pası ile sağ kanatta bulunan Valbuena ortayı Fernandao\'ya taşıdı. Fernandao\'nun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
84\'üncü dakikada Şener\'in hatasını iyi değerlendiren Cikalleshi sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu kaleci Volkan\'ın üzerinden aşırdı ancak top dışarı gitti.
Karşılaşma Fenerbahçe\'nin 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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