Fenerbahçe - OGM Ormanspor: 79-62

İSTANBUL (DHA)
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç, Serhat Dülker
FENERBAHÇE: Verameyenka 17, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Plum 15, Tuğçe Canıtez 3, Vaughn 10, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 10, Hartley 10, Pelin Derya Bilgiç, Merve Arı
OGM ORMANSPOR: Dila Aşkın, Nilay Kartaltepe, Ruzickova 8, Henry 8, Copper 19, Damla Gezgin 5, Miray Şahin Yıldırım 9, Gardner 8, Naile Çırak 5, Özge Kavurmacıoğlu
1\'İNCİ PERİYOT: 30-15
İLK YARI: 49-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 73-48
Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, OGM Ormanspor\'u 79-62 yendi.