Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 1-3

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Hüseyin Göcek, Mutafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Oğuz Kağan (Dk. 60 Frey), Jailson, Ayew, İsmail (Dk. 74 Valbuena), Benzia (Dk. 84 Eljif), Slimani

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Erdem, Alihan (Dk. 45+5 Sedat), Yalçın (Dk. 45+2 Kone), Pinto, Djedje, Faty, Bifouma, El Kabir (Dk. 78 İlhan), Kenan, Kubilay

GOLLER: Dk. 89 Frey (Fenerbahçe) - Dk. 35 Faty, Dk. 74 (P) Erdem, Dk. 77 El Kabir (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Hasan Ali, İsmail, Skrtel, Benzia, Slimani (Fenerbahçe) - Bifouma, Kenan, Faty, Erdem, Kubilay (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Slimani (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Fenerbahçe kendi sahasında MKE Ankaragücü\'ne 3-1 mağlup oldu.

11\'inci dakikada Isla\'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani\'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

14\'üncü dakikada Faty\'nin pasında topla buluşan Kenan Özer\'in ceza alanı içine ortasında El Kabir vuruşunu yaptı ancak kaleci Harun\'un müdahalesi ile top auta gitti.

22\'nci dakikada İsmail\'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Ankaragücü savunması karşıladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Benzia\'nın vuruşunda top savunma engeline takıldı.

29\'uncu dakikada Jailson, ceza alanı içinde topu El Kabir\'e kaptırdı. El Kabir\'in yerden vuruşunda top kaleci Harun\'da kaldı.

30\'uncu dakikada Benzia\'nın pasında topla buluşan Jailson\'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35\'inci dakikada Erdem\'in ortasında altıpasın içinde bulunan Kubilay topu kafa ile indirdi. Kubilay\'ın indirdiği topla buluşan Faty, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

50\'nci dakikada Bifouma\'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kabir\'in vuruşunda topu kaleci Harun\'un kornere çeldi.

56\'ncı dakikada Skrtel\'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail\'in arka direğe ortasında Jailson kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Korcan topu kornere çeldi.

Aynı dakikada Benzia\'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Slimani\'nin arka direğe çevirdiği topla buluşan Skrtel\'in vuruşunda meşin yuvarlağı yine kaleci Korcan engelledi.

63\'üncü dakikada Slimani\'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Benzia\'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

69\'uncu dakikada Djedje, Benzia\'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Devam eden pozisyondan sonra hakem Hüseyin Göçek, VAR\'a başvurdu. Karşılaşmanın hakemi Göçek, Video Yardımcı Hakem Uygulaması\'na (VAR) bakarak Ankaragücü lehine penaltı kararı verdi. Göçek\'in verdiği karara uzun süre itiraz eden Slimani, 71\'inci dakikada 2\'nci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

74\'üncü dakikada Başkent ekibi aradaki farkı 2\'ye çıkardı. Penaltı noktasında topun başına geçen Erdem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

77\'nci dakikada Bifouma\'nın pasında topla buluşan El Kabir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

89\'uncu dakikada Valbuena\'nın sert vuruşunda kaleci Korcan\'dan seken top Frey\'de kaldı. Frey\'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma MKE Ankaragücü\'nün 3-1\'lik üstünlüğü ile son buldu.

Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü oyuncuları tribünde kendilerini destekleyen taraftarlarının yanına giderek galibiyeti taraftarlar ile birlikte kutladı. Sarı lacivertli oyuncular galibiyet fotoğrafı çektirirken, taraftarları ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

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