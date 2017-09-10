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Spor

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 2-3

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

10 Eylül 2017 00:59

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup etti.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmaya Medipol Başakşehir hızlı başladı.
2. dakikada Emre Belözoğlu\'nun kullandığı köşe vuruşunda Joseph Attamah yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
33. dakikada Junior Caiçara\'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topta Emmanuel Adebayor\'un vuruşu direkten döndü, seken top Volkan Demirel\'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 0-2
43. dakikada Fenerbahçeli Nabil Dirar, attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 1-2
Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de karşılıklı pozisyonlar yakalarken, Fenerbahçe\'nin eşitlik golü 78\'de geldi.
78. dakikada Mathieu Valbuena\'nın içeri kestiği topta Martin Skrtel\'in vuruşu savunmadan sekerek ağlarla buluştu. Maçın ikinci hakemi Serkan Ok, ilk olarak ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra Fırat Aydınus, Serkan Ok ile pozisyonu tartıştı ve gol kararı verdi. Fenerbahçe eşitliği sağladı.
90+4. dakikada ise Medipol Başakşehirli Kerim Frei maçın soz sözünü söyledi. Rakiplerinden sıyrılan Frei, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 2-3
Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir puanını 9\'a yükseltirken, Fenerbahçe 5 puanda kaldı.

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