Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 0-0

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

FENERBAHÇE: Harun, Skrtel, Neustadter, Reyes (Dk. 65 Mehmet Topal), Jilson, Eljif (Dk. 81 Soldado), Hasan Ali, Isla, Ayew, Frey (Dk. 59 Benzia), Slimani

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 64 Milos Jojic), Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni (Dk. 46 Elia), Adebayor (Dk. 79 Bajic)

SARI KARTLAR: Reyes, Neustadter, Soldado, Isla (Fenerbahçe) - Da Costa, İrfan Can, Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

15\'inci dakikada Isla\'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Slimani topu Ayew\'e aktardı. Ayew\'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert\'ten oyun alanına geri döndü.

16\'ncı dakikada Visca\'nın pasında topla buluşan İrfan Can\'ın vuruşunda savunmadan seken top az farkla dışarı çıktı.

28\'inci dakikada Hasan Ali\'nin vuruşunda Slimani\'den seken top kalenin yanından dışarı gitti.

30\'uncu dakikada Hasan Ali\'nin pasında topla buluşan Slimani\'nin İrfan Can\'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top üstten auta gitti.

38\'inci dakikada Visca\'nın kullandığı köşe vuruşunda Neustadter\'den seken top Mossoro\'nun önünde kaldı. Mossoro\'nun vuruşunda top dışarı gitti.

43\'üncü dakikada Slimani\'nin vuruşunda top kaleci Mert\'ten döndü. Dönen topu takip eden Eljif\'in şutuna kaleci Mert izin vermedi.

45+2\'nci dakikada Hasan Ali\'nn şutunda Eljif\'e çarpan topa kaleci Mert müdahale etti.

46\'ncı dakikada Isla\'nın sağ kanattan ortasında topla buluşan Eljif\'in vuruşunda tpo savunmaya çarparak kornere gitti.

48\'inci dakikada Isla\'nın sağ kanattan ortasında ceza alanın içinde topa iyi yükselen Eljif\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

57\'nci dakikada Visca\'nın pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Elia\'nın bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

60\'ıncı dakikada Jailson ile verkaç yapan Benzia\'nın vuruşunda Da Costa\'dan seken top kornere gitti.

67\'nci dakikada Mossoro\'nun pasında topla buluşan Milos\'un düzgün vuruşunda top kaleci Harun\'a kaldı.

71\'inci dakikada Mehmet Topal\'ın ortasında topa müdahale eden Isla, meşin yuvarlağı Eljif\'e aktardı. Ceza alanı içinde topla buluşan Eljif\'in vuruşunda top Clichy\'den döndü. Dönen topla bir kez daha buluşan Eljif\'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

77\'nci dakikada Caiçara\'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca\'nın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

90+3\'üncü dakikada Benzia\'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Skrtel\'in kafa vuruşunda Ayew\'e çarpan meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 eşitlik ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)