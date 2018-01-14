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Spor

Fenerbahçe - Kukesi maçından notlar

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA) YİĞİTHAN İLK 11'DE Sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiraladığı Yiğithan Güveli, Kukesi maçında ilk 11'de sahaya çıktı

14 Ocak 2018 00:18

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA)

YİĞİTHAN İLK 11\'DE
Sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar Hollanda\'nın Sparta Rotterdam takımına kiraladığı Yiğithan Güveli, Kukesi maçında ilk 11\'de sahaya çıktı. Çalışma izni yetişmeyen Yiğithan\'ın yanı sıra Serhat Kot sol bekte, Oğuz Kağan orta sahada, Samet Karakoç ise sağ kanatta görev aldı. Kalede ise Erten Ersu oynadı.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe\'nin Kukesi ile oynadığı maça sarı lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Gloria Sports Arena\'da oynanan karşılaşmada yaklaşık bin 500 taraftar tribündeki yerlerini aldı. Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler Önder Fırat, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Barış Aydil de karşılaşmayı tribünden takip etti.

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