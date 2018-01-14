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Spor

Fenerbahçe - Kukesi: 2-2

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA) Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı

14 Ocak 2018 01:12

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.
Devre arasındaki çalışmalarını Antalya\'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden FK Kukesi ile bir hazırlık maçı yaptı. Gloria Sports Arena\'da oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 48\'inci dakikada Giuliano ile 90+1\'inci dakikada Fernandao penaltıdan kaydetti. Kukesi\'nin gollerini ise 28\'inci dakikada Bakaj Elis ile 34\'üncü dakikada İdrizi Bujar attı.
FENERBAHÇE\'NİN DEVRE ARASI KAMPI SONA ERDİ
Fenerbahçe\'nin 8 günlük devre arası kampı, Kukesi karşılaşmasının ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler, İstanbul\'a döndükten sonra bir gün izin yapacak ve pazartesi günü İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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