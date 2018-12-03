Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından notlar

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa\'yı konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda saat 20.00\'de başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Fenerbahçe\'de teknik sorumlu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi\'nde oynanan Dinamo Zagreb maçının 11\'ine göre 3 farklı isimle sahaya çıktı. Koeman, Michael Frey\'in yerine Islam Slimani, cezalı Jailson\'un yerine Mehmet Topal\'a, Benzia\'nın yerine ise Mehmet Ekici\'ye forma verdi.

Sarı lacivertli ekip sahaya, Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani ilk 11\'i ile çıktı.

Sarı lacivertli ekipte kart cezaları bulunan Jailson ve Soldado\'nun dışında sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ile Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemedi.

MEHMET EKİCİ KADRODA

Sarı lacivertli futbolcu Mehmet Ekici, 10 hafta sonra ilk 11\'de forma şansı buldu.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasındaki Kayserispor maçında 11\'de görev alan Mehmet Ekici, Kasımpaşa maçı ile yeniden kendisine 11\'de yer buldu. Ekici\'ye teknik sorumlu Koeman tarafından 10 hafta sonra 11\'de şans verildi.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI

Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nü unutmadı.

Sarı lacivertliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Kasımpaşa maçı öncesinde ısınmaya \'\'Kalpler Engel Tanımaz\'\' yazılı pankart ile çıktı.

Öte yandan Fenerbahçeli görme engelli taraftar Ahmet Özat, sarı lacivertli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat\'ın anonsuna Fenerbahçeli taraftarlar coşku ile karşılık verdi.

MUSTAFA DENİZLİ\'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe\'nin konuğu olan Kasımpaşa\'da teknik direktör Mustafa Denizli, geçen hafta 3-0\'lık galibiyetle tamamlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam geçen hafta kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakan Sadiku\'yu bu maçta 11\'de görevlendirdi. Geçen hafta Sadiku\'nun yerine görev alan Josue Sa ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet bir araya gelerek kenetlendi.

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