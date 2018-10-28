Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından

Fenerbahçe Kadın Basketbol Başantrenörü Garnier: \"Bugün iyi bir iş yaptık\"

Galatasaray Kadın Basketbol Başantrenörü Güven: \"Savunma yaparak kazanmayı oyuncularımıza öğreteceğiz\"

Buse Nur ARSLANOĞLU - Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 3\'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray\'ı 77-60 mağlup etti.

Ülker Sports Arena\'da oynanan karşılaşmanın ardından her iki takım başantrenörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, \"Her zaman Galatasaray ve Fenerbahçe maçları zordur. Bugün iyi bir iş yaptık. Hedefimiz onları 60 sayıda tutmaktı netice olarak da baktığımızda 60 sayıdalar. Sahaya giren bütün oyuncularımızdan verim aldık ve bu tüm sezon için çok önemli olacak. Buradan taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum\" dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Tuğçe Canıtez ise mücadelenin çok güzel geçtiğini belirterek, \"Sezondaki ilk derbi maçımız kendi sahamızda, çok güzel bir maç oldu. İyi savunma yapmak istedik ve başardık bence. Galibiyetle ayrıldık. Umarım ileriki maçlarda da böyle devam ederiz\" ifadelerine yer verdi.

EFE GÜVEN: \"SAVUNMA YAPARAK KAZANMAYI OYUNCULARIMIZA ÖĞRETECEĞİZ\"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ise, galibiyetten ötürü Fenerbahçe\'yi tebrik ederek, \"Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Bütün hafta çok ciddi şekilde hazırlandık. Ama saha içinde konsantre olmadığımızda sonu bu oluyor. Bizim takımın savunma yaparak kazanması lazım, bunu zamanla oyuncularımıza öğreteceğimizi düşünüyorum. Genç bir kadro. Mümkün olduğu kadar çalışıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. İlerleyen zamanlarda herkes daha savaşan bir Galatasaray izleyecek\" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Victoria Macaulay ise, \"Gerçekten çok agresif bir maç oldu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Maç son bölümde koptu\" diyerek karşılaşmayı değerlendirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Valerie Garnier\'in açıklamaları

-Tuğçe Canıtez\'in açıklamaları

-Efe Güven\'in açıklamaları

-Macaulay\'ın açıklamaları