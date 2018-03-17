Fenerbahçe - Galatasaray maçından notlar

Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi

Derbiye dünya basınından yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlara dev hoparlörler

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray\'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu\'nda saat 19:00\'da başlayan derbi maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 25\'inci haftasında deplasmanda oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre 2 değişik isim ile sahaya çıktı. Kocaman, Malatyaspor maçında görev verdiği Aatif ile Fernandao\'yu Galatasaray derbisinde yedek soyundururken yerlerine Mehmet Ekici ile Soldado görev alan isimler oldu. Öte yandan sakatlıkları bulunan Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı takımını yalnız bıraktı.

ALEX KADIKÖY\'DE

Fenerbahçe\'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için stada geldi. Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye\'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken \'I love you Alex\' tezahüratları yaptılar.

KOREOGRAFİ ŞOV

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi. Tribünlerde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar, ellerinde bulunan sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra ligde sarı-kırmızılıların Fenerbahçe\'nin sahasında son galibiyetinin 1999 yılında olduğunu belirtti. Açılan dev pankartta \'\'Gelenekte 19\'uncu yıl\' ve altında \'Yönetmen Fenerbahçe\' yazısı yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra 3 boyutlu kanarya ve aslan figürlü koreografi gerçekleştirdi.

MUSTAFA CENGİZ STADA GELDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe maçı için stada geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Ülker Stadyumu\'nda kendilerine ayrılan yerde karşılaşmayı takip ettiler.

GALATASARAY\'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir önceki maça göre Fenerbahçe maçında 2 oyuncu değişikliğe gitti. Terim, ligin 25\'inci haftasında Atiker Konyaspor maçında ilk 11\'de görev verdiği Donk\'un yerine sakatlığını sona eren Fernando\'yu, cezası bulunan Mariano\'nun yerine ise Linnes\'i sahaya sürdü.

DERBİYE DÜNYA BASININDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynan derbiye ulusal basının haricinde Uluslararası medyadan da yoğun ilgi yaşandı. Almanya, Amerika, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Japonya\'dan gelen basın mensupları derbi maçı Ülker Stadyumu\'ndan takip etti.

GALATASARAYLI TARAFTARLARA DEV HOPARLÖRLER

Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribünlerin önüne büyük ebatlarda hoparlörler yerleştirildiği görüldü. Statta çalınan müziklerde sarı-kırmızılı taraftarın sesi bastırılmaya çalışıldı. Öte yandan maç başlamadan önce sık sık \'Binnaz\' şarkısı çalındı.

TRİBÜNLER DOLDU

Ülker Stadyumu\'nda oynanan maç için iki takım taraftarları da stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

(FOTOĞRAFLI)