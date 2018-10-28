Fenerbahçe - Galatasaray: 77-60

Fatih UZUNER - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA)

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Orkun Yurttaş, Tolga Edis

FENERBAHÇE: Aybüke Yeşil, Birsel Vardarlı 8, Özge Yavaş, Ayşe Cora, Esra Ural 6, Tuğçe Canıtez 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Sottana, Hartley 14, Verameyenka 19, Zandalasini, Vaughn 10, Plum 11

GALATASARAY: İnci Güçlü, Eda Şahin, Sinem Ataş 2, İrem Topuz, Nazlı Gökdemir, Grigalauskyte 3, Fariha Abdi 2, Işıl Alben 7, Macaulay 23, Jefferson 11, Şerife Onar 12

1\'İNCİ PERİYOT: 20-16

İLK YARI: 40-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-46

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 3\'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray\'ı 77-60 mağlup etti.

Ev sahibi Fenerbahçe ilk periyodun sonlarına doğru artırdığı baskı ile periyodu 20-16\'lık üstünlükle tamamladı. İkinci periyoda da etkili başlayan ve boyalı alandan sayı bulmayı sürdüren sarı lacivertli ekip, ilk yarıyı 40-29\'luk üstünlükle geçti.

Üçüncü çeyrekte rakip potaya 18 sayı gönderen Fenerbahçe, kendi potasında ise 17 sayı gördü ve aradaki sayı farkını 12\'ye çıkartarak karşılaşmanın final periyoduna önde girmeyi başardı. Son çeyrekte de farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe maçın parkeden 77-60\'lık üstünlükle ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

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