Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçının ardından

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi sahasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koeman, \"Bir sonraki tura adımızı yazdırma hedefimizi başardık. Agresif bir görüntü ortaya koyduk. Gol atmakta ise hala zorlanıyoruz. Bir üst tura adımızı yazdırmak bizim için pozitif bir şey. Pozisyon üretiyoruz ama fırsatları gole çevirmek lazım. Bu durum için çok çalışıyoruz. Sonuçta futbolda kazanmak için gol atmak lazım\" diye konuştu.

Oyuncu değişikliği yapmamasına değinen Hollandalı çalıştırıcı, \"Bir yorgunluk söz konusu değildi oyuncularımda. Bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti\" yorumunu yaptı.

Taraftarın teknik direktör Ersun Yanal lehine yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Koeman, \"Futbolda birçok sefer olmuş şeyler bunlar. Ben bunu umursamıyorum\" yanıtını verirken, genç oyuncu Barış Alıcı\'nın performansından ise memnun kaldığını belirtti.

BJELICA: \"SKORDAN ÇOK MEMNUNUZ\"

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise şöyle konuştu: \"5\'inci maçımızda 13 puana ulaştık. UEFA Avrupa Ligi\'nde gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum. İkinci yarı daha iyiydik. Skordan çok memnunuz. Şimdi bir maçımız daha kaldı, onu da oynayıp maçlarımızı tamamlayacağız.\"

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