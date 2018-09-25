Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

FENERBAHÇE: Harun - Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk. 56 Eljif), Jailson, Ayew, Benzia (Dk. 89 Mehmet Ekici), Aatif (Dk. 61 Valbuena), Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma (Dk. 90+1 Necip), Oğuzhan (Dk. 69 Ljajic), Lens (Dk. 69 Larin), Babel

GOLLER: Dk. 71 Ayew (Fenerbahçe) - Dk. 40 Babel (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: (Maçın ardından) Caner Erkin (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Reyes (Fenerbahçe) - Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Caner (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 40\'ıncı dakikada Babel\'in attığı golle Beşiktaş önde kapattı. Fenerbahçe 71\'inci dakikada Ayew\'in golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1\'lik skorla sona erdi.

15\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener ortaladı. Aatif\'ın kafa vuruşu Karius\'un kucağına gitti.

20\'nci dakikada Şener\'in geri pası kısa kaldı. Topla buluşan Babel\'in şutunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top kornere gitti.

26\'ncı dakikada Babel\'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Quaresma\'nın şutunda top auta gitti.

31\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Benzia geçti. Bu oyuncunun ortasında Slimani\'nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

34\'üncü dakikada Hasan Ali\'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ayew\'in vuruşu üstten auta gitti.

35\'inci dakikada Beşitaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali\'nin önünde kaldı. Hasan Ali\'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

40\'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe\'nin savunmadan attığı uzun pasta savunmadan seken topu kontrol eden Babel\'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 1-0\'ık üstünlüğüyle sona erdi.

54\'üncü dakikada Oğuzhan\'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lens\'in sol çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta gitti.

58\'inci dakikada Hasan Ali\'nin uzak mesafeden attığı şutta Karius topu çeldi. Seken topu Beşiktaş savunması kornere gönderdi.

63\'üncü dakikada kısa paslarla rakip kaleye giden Beşiktaş\'ta Oğuzhan topu ceza yayı üzerindeki Lens\'e aktardı. Topu kontrol edip sol ayağına alan Lens\'in vuruşu kaleci Harun\'un üzerine gitti.

71\'inci dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Sol kanatta topla buluşan Hasan Ali\'nin ortasında Ayew\'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

75\'inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Benzia\'nın pasıyla topla buluşan Valbuena\'nın plase vuruşunda Karius topu kontrol etti.

80\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı köşe vuruşunda Vida\'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1\'lik skorla sona erdi.

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