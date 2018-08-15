Fenerbahçe - Benfica maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz\'in Benfica takımını konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda saat 21.00\'de başlayan mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu\'ndan Slavko Vincic düdük çaldı.

Fenerbahçe, turda oynanan ilk maça göre tek değişiklik ile sahaya çıktı. Phillip Cocu, Nabil Dirar\'ın yerine Andre Ayew\'e forma verdi.

Sarı lacivertli ekip sahada şu 11 ile yer aldı:

Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena, Alper.

Fenerbahçe\'de sakatlıkları bulunan Aatif ve İsmail\'in yanı sıra cezası bulunan Josef de Souza kadroda yer almadı.

Benfica da tek değişiklik ile sahaya çıktı. Portekiz ekibinde teknik direktör Rui Vitoria, Facundo Ferreyra\'nın yerine Nicolas Castillo\'ya görev verdi.

Rui Vitoria; Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio ve Castillo\'ya ilk 11\'de şans verdi.

Portekiz ekibinde sakatlıkları bulunan Krovinovic ile Ebuehi mücadelede forma giyemedi.

RAMİL GULİYEV\'E PLAKET

Milli atlet Ramil Guliyev\'e Benfica maçı öncesinde plaket takdim edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Berlin\'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev\'e karşılaşma öncesinde plaket verdi. Milli atlet daha sonra Türk bayrağı ile stadyumda taraftarları selamladı ve teşekkür etti.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçında takımlarını yalnız bırakmadılar. Ülker Stadyumu\'nda oynanan mücadele öncesinde tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takıma destek oldular.

Öte yandan Spor Toto Tribünü\'nü dolduran taraftarlar yaptıkları koreografi ile sarı lacivertli ekibin turu geçeceğine inandıklarını ifade ettiler. Sarı lacivertli taraftarlar, ellerinde bulunan kartonlarla \'\'Believe\'\' yazılı kareografi yaptılar.

Maraton Üst Tibünü\'nde bulunan taraftarlar ise dev Türk Bayrağı açtılar.

(FOTOĞRAFLI)