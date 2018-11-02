Fenerbahçe - Bayern Münih: 88-84

İSTANBUL (DHA)
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Olegs Latisevs, Rain Peerandi
FENERBAHÇE: Sloukas 8, Kalinic 11, Datome 19, Melli 2, Lauvergne 10, Guduric 10, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 3, Green, Sinan Güler
BAYERN MÜNİH: Jovic 12, Dedovic 9, Lucic 13, Barthel 7, Booker 15, Williams 7, Dangubic 8, Lo, Koponen 11, Radosevic 2
1\'İNCİ PERİYOT: 28-26
İLK YARI: 51-48
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65
THY Avrupa Ligi 5\'inci hafta müsabakasında Fenerbahçe, kendi sahasında Almanya\'nın Bayern Münih takımını 88-84 mağlup etti.