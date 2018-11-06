Fenerbahçe - Anadolu Efes: 86-79

Fatih Uzuner - Akın Çeliktaş / İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Kerem Baki

FENERBAHÇE: Nicolo Melli 6, Barış Hersek, Ekrem Sancaklı, Nikola Kalinic 17, Kostas Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu 4, Marko Guduric 6, Jan Vesely 14, Sinan Güler, Ali Muhammed 12, Melih Mahmutoğlu 11, Egehan Arna,

ANADOLU EFES: Shane Larkin 8, Rodrigue Beaubois 12, Doğuş Balbay 9, Birkan Batuk, Buğrahan Tuncer 2, Ömercan İlyasoğlu, Vasilije Micic 10, Bryant Dunston 16, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Adrien Moerman 18, Sertaç Şanlı 4

1\'İNCİ PERİYOT: 26-23

İLK YARI: 44-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Anadolu Efes\'i 86-79 mağlup etti.

İlk 2 dakika iki takımın karşılıklı basketleriyle 6-5 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi. İki takımın boyalı alanı etkili kullanması sonucu ilk molaya 13-13\'lük eşitlikle girildi. Mola sonrası hızlı başlayan Fenerbahçe, Nikolo Melli\'nin ve Melih Mahmutoğlu\'nun basketleriyle farkı 5 sayıya çıkardı: 20-15. Sinan Güler\'in top kaybıyla son hücumu gerçekleştiren Anadolu Efes, hücumdan boş dönünce ilk periyot 26-23 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta Ali Muhammed\'in basketiyle skor 28-25 oldu. Barış Hersek ile hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe yine Barış Hersek\'in elinden bulduğu basketle skoru 34-27 yaptı. Anadolu Efes\'in serbest atış çizgisinde bulduğu basketlerle fark 6 sayıya indi. Fenerbahçe\'de Kalinic\'in boyalı alanı etkili kullanması sonucu fark tekrar 8 sayıya çıktı: 38-30. Hücumdan eli boş dönen Anadolu Efes\'e karşılığı Ahmet Düverioğlu verdi: 40-30. Moladan hızlı dönen Anadolu Efes boyalı alanı etkili kullanarak farkı 6 sayıya kadar indirdi: 42-36. Anadolu Efes, son saniye basketiyle ilk yarıyı 44-40 geride kapattı.

Maçın 24\'üncü dakikası boyunca sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe, Anadolu Efes\'in katı savunmasıyla karşı karşıya kaldı. Anadolu Efes hucümu sırasında Vesely\'nin potaya asılması sonucu hakem teknik faul verdi. Anadolu Efes\'ten serbest atış çizgisine gelen Larkin\'in attığı basketle fark 3 sayıya indi: 44-41. Anadolu Efes bulduğu 3\'lükle skoru 44-44\'e getirdi. Moladan hızlı dönen Fenerbahçe, Vesely\'nin smacıyla 46-44 öne geçti. Maçın 26\'ncı dakikasında serbest atış çizgisine gelen Dunston\'ın basketleriyle Anadolu Efes farkı 5 sayıya kadar indirdi: 53-48. Sonrasında iyi savunmasıyla Fenerbahçe hücumunu kıran Anadolu Efes, Beaubois\'in 3\'lüğü ile skoru 53-51 yaptı. Son hücumdan faul kazanan Anadolu Efes faul atışlarından 1\'ini sayıya çevirerek 3\'üncü çeyreği 57-53\'le tamamladı.

Maçın 32\'nci dakikasında Moerman ve Larin basketleriyle Anadolu Efes skoru 57-57\'ye getirdi. Anadolu Efes boyalı alanı etkili kullanarak maçı kendi lehine çevirdi ve skoru 60-59 yaptı. Sloukas\'ın serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle Fenerbahçe tekrar öne geçti ve skoru 63-60\'a getirdi. İki takımında basketleri sonucu maçın 38\'inci dakikasında Fenerbahçe\'nin 69-68\'lik üstünlüğü ile girildi. Buğrahan ile serbest atış çizgisinden sayı bulan Anadolu Efes skoru 70-69\'a getirdi. Maçın Son saniyelerde baskısını arttıran Fenerbahçe, Kalinic\'in basketiyle skoru 72-70 yaptı. Larin\'in serbest atıştan bulduğu basketlerle maç 72-72 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda Sloukas\'ın elinden bulduğu 3\'lükle Fenerbahçe farkı 6 sayıya kadar çıkarttı: 78-72. Vesely\'nin pota altından bulduğu basketle Fenerbahçe skoru 81-74 yaptı. Anadolu Efes üst üste hücümlardan basketler bulunca skor 2 sayıya kadar indi: 81-79. Fenerbahçe bulduğu basketlerle skoru maçı 86-79 kazandı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan maç öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde \"Kalbimizdesin Koray Şener\", \"Bir Armaya Canlar Verdik Yolunda\" pankartlar açılırken, Fenerbahçe parkeye \"Seni Unutmayacağız\" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan mücadeleyi Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Alper Pirşen, Muhittin İlker Dinçay, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Esra Nazlı Ercan, Futkbol Takımı Sportif Direktörü Damien Comolli, Futbol Takımı İdari Menajeri Onur Başar, futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Harun Tekin, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Veljko Basic, teknik heyet ve sarı-lacivertli voleybolcular takip etti.

(FOTOĞRAFLI)