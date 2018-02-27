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Spor

Fenerbahçe - Agel Prostejov: 3-1

İSTANBUL, (DHA) SALON: TVF Burhan Felek HAKEMLER: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Sabine Witte (Almanya) FENERBAHÇE: Dicle, Polen, Rahimova, Eda, Tomkom, Jerkov, Merve (L) (Bahar, Melis, Çağla, Damla) AGEL PROSTEJOV: Herelova, Weiss, Weihenmaier Emonts, Trnk

27 Şubat 2018 22:57

İSTANBUL, (DHA)

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Sabine Witte (Almanya)
FENERBAHÇE: Dicle, Polen, Rahimova, Eda, Tomkom, Jerkov, Merve (L) (Bahar, Melis, Çağla, Damla)
AGEL PROSTEJOV: Herelova, Weiss, Weihenmaier Emonts, Trnkova, Horka, Kossanyiova, Kovarova (L)  (Slavikova (L), Nova)
SETLER: 25-23, 23-25, 25-13, 25-10
SÜRE: 1 saat 41 dakika (28, 32, 22, 19)

Fenerbahçe, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisi B Grubu\'nun altıncı ve son maçında Çekya\'nın Agel Prostejov takımı ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan müsabakayı kazanan taraf 25-23, 23-25, 25-13 ve 25-10\'luk setlerle 3-1\'lik skor ile Fenerbahçe oldu.
Temsilcimiz, bu sonucun ardından B Grubu\'nda oynadığı karşılaşmalar sonunda iki galibiyet elde ederken; dört mağlubiyet aldı ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.

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