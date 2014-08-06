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Yaşam

FEMEN’den önce Şükran Moral varmış

FEMEN’in göğsüne slogan yazarak yaptığı eylemleri, yıllar önce Türk performans sanatçısı Şükran Moral yapıyordu

06 Ağustos 2014 18:24

2008 yılında Ukraynalı Anna Hutsol öncülüğünde kurulan FEMEN, kadın aktivistlerin oluşturduğu uluslararası bir kadın hakları örgütü. Başlarına çiçekten taçlar takan FEMEN üyeleri, göğüslerine yazdıkları sloganlarla tanınıyor. Ancak 1989 yılından beri İtalya'da yaşayan Türk performans sanatçısı  Şükran Moral, Twitter’da paylaştığı bir fotoğrafıyla FEMEN’den yıllarca önce göğsüne slogan yazarak bu akımın bir yerde öncüsü olduğunu gözler önüne serdi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, bugüne kadar kendini çarmıha geren, bir hamamın erkekler bölümüne gizlice girip videoya çeken, bir genelevi çağdaş sanat müzesine dönüştüren avangard bir sanatçımız, göğsündeki sloganın öyküsünü şöyle anlattı:

“Roma’da San Lorenzo olarak bilinen sanatçıların entelektüellerin yaşadığı bir semtte stüdyom vardı. Yine o yıllar “Sanat tarihine güvenmeyiniz” diye kişisel bir sergi de yapmıştım. La Repubblica gazetesi o zamanlar benimle bir röportaj yapmak istedi. Benden bir sanatçı autoritrattosu istediler ve bu iş ortaya çıktı. Bütün işlerimi dijitale aktarırken asistanım bu fotoğrafı görmüş ‘Şükran Hanım siz FEMEN’i öncelemişsiniz’ deyince takipçilerimle paylaşmaya karar verdim” dedi.

Şükran Moral, 1999’da göğsüne “Sanat tarihine güvenmeyiniz” yazmış. FEMEN ise 2008’de kuruldu.

 

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