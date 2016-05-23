Felluce operasyonu başladı



Başkent Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre batısında yer alan Felluce 2,5 yıl önce terör örgütünün eline düşmüştü. Başbakan Haydar El İbadi, operasyona ordu birliklerinin yanı sıra özel harekât timleri, polis, milis ve hükümet yanlısı diğer güçlerin katıldığını açıkladı.

"Irak bayrağı Felluce'de dalgalanacak" diyen El İbadi, güvenlik güçlerinin sivillerin Felluce'den çıkışı için güvenli yollar oluşturduğunu duyurdu.

"Evlere beyaz bayrak çekin" çağrısı

Felluce'de bulunan siviller kenti terk etmeye davet edildi. Terk edemeyenler ise evlerine beyaz bayrak çekmeye ve IŞİD karargâhından uzak durmaya çağrıldı.

Onlarca ailenin Felluce'den kaçmayı başardığı, ancak terör örgütünün kentten çıkışları engellediği belirtildi. Hâlâ kentte bulunan sivillerin sayısı on binlerle ifade ediliyor.

Şii milisler Musul yerine Felluce'yi tercih etti

Felluce'nin yanı sıra Musul da IŞİD'in denetimi altında bulunuyor. Irak'ta bulunan ABD'li askeri danışmanların Musul'un kurtarılması yönünde görüş bildirdiği ancak Şii milislerin Felluce operasyonuna öncelik verilmesini sağladıkları belirtildi.

Irak ordusu Anbar vilayetinde ilerliyor

Irak hükümet güçleri Felluce'nin kontrolünü 2014 yılının başında kaybetmişti. 2003 yılındaki ABD işgali sırasında "Sünni direnişi"nin kaleleri arasında yer alan Felluce, 2013 yılında da dönemin Başbakanı Nuri El Maliki'ye karşı protesto hareketiyle gündeme gelmişti. Irak ordusu, Felluce'nin idari olarak bağlı olduğu Anbar vilayetinde geniş kesimleri terör örgütünün denetiminden kurtarmıştı.