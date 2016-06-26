Felluce IŞİD’den kurtarıldı



Irak güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Felluce kenti terör örgütü IŞİD‘in elinden geri alındı.

Ordu sözcüsü Sabah el Noman, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada, özel birliklerin cihatçıların kontrolünde olan son bölgeleri de ele geçirdiğini söyledi. Sözcü, askerlerin Colan mahallesini almasının iki saatten fazla sürmediğini kaydetti.

"Militanlar pes etmişti"

El Noman, teröristlerin hiç ateş etmediğini kaydetti ve bunun IŞİD militanlarının çoktan pes ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Bir başka Irak ordu sözcüsü ise kentin kuzeybatısında hâlâ birkaç IŞİD mevzisinin bulunduğunu söyledi. Sözcü, mayıs ayı sonunda ABD öncülüğündeki uluslararası ittifağın hava desteğiyle operasyon başlatan ordu için kentin geri alınmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Başkent Bağdat'ın 50 kilometre batısında bulunan Felluce, 2014 yılının ocak ayında Sünni hükümet karşıtlarının şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmış, bir süre sonra da IŞİD terör örgütü kenti ele geçirmişti. Suriye ve Irak'ın büyük bölümlerini ele geçiren IŞİD 2014 yılının yaz aylarında halifelik kurduğunu ilan etmişti.

Soruşturmalar sürüyor

Operasyonun başlamasından bu yana, Irak ordusu, Felluce'den kaçan 20 bin kişinin IŞİD ile bağlantısı olup olmadığını sorguladı. 2 bin 195 kişi gözaltına alınırken, 11 bin 605 kişi serbest bırakıldı. 7 bin genç ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Bazı görgü tanıkları Irak Ordusu'nun erkekleri günlerce alıkoyduğunu ve kötü muamelede bulunduğunu belirtiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) kısa süre önce Bağdat yönetiminden sivillere ordu tarafından yapılan kötü muamelelere engel olmasını istedi. Bazı ifadelere göre polis ve hükümet birlikleri Felluce'nin kuzeyindeki Sicr'den kaçan en az 17 kişiyi öldürdü.