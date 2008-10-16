Federer'e yeni unvan

Madrid Masters Tenis Turnuvasında 3.tura yükselen İsviçreli Roger Federer, tüm zamanların en fazla para ödülü kazanan tenisçisi ünvanını ele geçirdi. Son galibiyetiyle Federer'in kazandığı toplam para ödülü 43 milyon doları geçti.





Roger Federer, Amerika Açık'ı kazandıktan sonra katıldığı ilk ATP turnuvası Madrid Masters’ta, 3. tura yükselirken zorlanmadı.



Federer, Çek Radek Stepanek'i, 6-3 ve 7-6'lık iki setle geçti. 27 yaşındaki İsviçreli raket, bu turdan kazandığı 32 bin dolarla, toplam gelirini 43 milyon 300 bin dolara yükseltti ve tenis tarihinin en fazla para kazanan oyuncusu ünvanını eline geçirdi. Eski rekor, kariyeri boyunca 43 milyon 200 bin dolar kazanan Pete Sampras'a aitti.



Madrid Masters'ın bir diğer iddialı ismi Novak Djokovic, Rumen Viktor Hanescu karşısında ilk seti tie-break ile kaybettikten sonra, ikinci seti aynı şekilde kazandı. Hanescu son sette ise 3-1 gerideyken sakatlanarak maçtan çekildi.



Amerikalı Andy Roddick ise İspanyol Tommy Robredo karşısında beklenenden kolay bir galibiyet elde etti. Roddick, 6-3 ve 6-4'lük iki setle 3. tura yükselen taraf oldu.



2. turun en büyük sürprizi ise bir başka Amerikalı Robby Ginepri'nin, 5 numaralı seri başı Rus Nikolay Davydenko'yu 2-1 yenerek turnuvanın dışına itmesiydi.

