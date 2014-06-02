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Deutsche Welle

Federer’den buraya kadar

Fransa Açık’ın tek erkeklerdeki favori isimlerden Roger Federer, Letonyalı rakibi Ernests Gulbis’e 3-2 yenilerek dördüncü turda elendi. Alman raketler Kerber ve Kohlschreiber de turnuvaya veda etti.

02 Haziran 2014 01:09


Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık’ta (Roland Garros) İsviçreli raket Roger Federer dördüncü turda elendi. Dünya sıralamasının dört numarası ve uzun yıllar 1 numara kalan 32 yaşındaki tenisçi Letonyalı rakibi Ernests Gulbis’e 3 saat 42 dakika süren maç sonunda 7-6, 6-7, 2-6, 6-4 ve 3-6’lık setlerle 3-2 mağlup oldu. Böylece Paris’te elenen favori raketlere bir isim daha eklenmiş oldu. Tek kadınlarda 1 numararalı seri başı ABD'li Serena Williams ve iki numaralı seri başı Çinli Li Na’nın da aralarında bulunduğu önemli isimlerin önceki turlarda turnuvaya veda etmesiyle ilk 10’da sadece 4 tenisçi kalmıştı. Erkeklerde ise Federer’in vatandaşı ve son Avustralya Açık’ın şampiyonu Stanislas Wawrinka ise ilk turda elenmişti.

Gözler Andre Petkovic'te

Fransa Açık’ın ilk haftasını gören tek Alman tenisçi Andrea Petkovic oldu. Dünya sıralamasında 29 numarada olan kadın raket 2 Haziran Pazartesi günü Hollandalı rakibi Kiki Bertens karşısında son sekize yükselme mücadelesi verecek.

Roland Garros Philipp Kohlschreiber ve Angelique Kerber için sona erdi. Kohlschreiber, turnuvanın 7 numaralı seri başı İngiliz Andy Murray karşısında dramatik bir yenilgi aldı. Dünya 28 numarası, güçlü rakibine son seti 10-12 olmak üzere 4 saat 7 dakika süren maç sonunda 3-2 mağlup oldu ve dördüncü turu göremedi. Cumartesi günü oynanan karşılaşmada 6-3, 3-6, 3-6, 6-4'le 2-2'lik skorun ardından kazananı belirleyecek sette durum 7-7 iken havanın kararması nedeniyle maç ertesi güne ertelendi. Pazar günü kaldığı yerden devam eden karşılaşmanın son seti 10-12 Murray’nin üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın sekiz numaralı seri başı Alman Kerber ise dünya 19 numarası Kanadalı Eugenie Bouchard’a 1 saatten az bir sürede teslim oldu. Setleri 1-6 ve 2-6 kaybeden Angelique Kerber bir yıldan uzun bir süre sonra en farklı yenilgisini aldı ve Fransa Açık’a veda etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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