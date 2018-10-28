Federer'den 99. şampiyonluk!

İsviçreli tenis yıldızı Roger Federer, ülkesinde düzenlenen İsviçre Salon Tenis Turnuvası finalini kazanarak kariyerindeki 99. ATP Tur şampiyonluğuna ulaştı.

Roger Federer, doğduğu şehir Basel'de kariyerine bir çentik daha attı. Federer, İsviçre Salon Tenis Turnuvası finalinde Marius Copil'i 7-6 (5) ve 6-4'lük iki setle yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Doğduğu şehirde 9. kez mutlu sona ulaşan Federer, kariyerinde de 99. ATP Tur şampiyonluğunu kazandı.

Dünya sıralamasının ilk sırasındaki İsviçreli, Haziran'da Stutgart'ta kazandığı şampiyonluğun ardından ilk kupasını kaldırırken, toplam 109 ATP şampiyonluğu bulunan ilk sıradaki Jimmy Connors'a bir adım daha yaklaştı.