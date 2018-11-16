Federer ve Anderson yarı finalde

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu'nda Roger Federer ve Kevin Anderson, yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson karşılaştı.

İsviçreli Federer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Anderson'ı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Lider olarak gruptan çıkan 37 yaşındaki Federer, turnuvada 15. kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Gruptan çıkan ikinci isim Anderson oldu.

Turnuvaya bugün oynanacak Alexander Zverev-John Isner ve Novak Djokovic-Marin Cilic maçlarıyla devam edilecek.