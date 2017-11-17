Federer şaşırtmadı

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Londra’da yapılan ATP Finalleri’nde grup aşamasındaki üçüncü ve son maçından da galibiyetle ayrıldı. Ünlü tenisçi Wimbledon finalinde yendiği, 2017 TEB BNP Paribas İstanbul Open şampiyonu Marin Cilic’i 6-7 (5), 6-4 ve 6-1’lik setlerle yendi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen ATP Finalleri’nde dünya 2 numarası Roger Federer’in üstün performansı sürüyor. Hırvat rakibi Marin Cilic’i üç sette mağlup eden 36 yaşındaki İsviçreli yıldız, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını da kazanıp yarı finalin yolunu tuttu. Federer, Boris Becker Grubu’nu yenilgisiz lider tamamladı.

Prestijli organizasyonda yedinci şampiyonluğunu kovalayan Federer, 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak yarı finalde Avusturyalı Dominic Thiem veya Belçikalı David Goffin ile kozlarını paylaşacak. Pete Sampras Grubu’ndaki maçların ardından netlik kazanacak diğer yarı final eşleşmesinde ise Bulgar Grigor Dimitrov’un rakibi Alman Alexander Zverev ya da ABD’li Jack Sock olacak.